Синоптики пообещали регионам "прощальный подарок лета"

Практически на всей территории европейской части России на выходных ожидается теплая и солнечная погода. Дожди прогнозируются лишь в западных регионах Центральной России и на Северо-Западе, сообщили специалисты центра погоды "Фобос".

Так, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в субботу составит +21…+23°, в воскресенье - до +24°. В Санкт-Петербурге в субботу +21…+23°, без осадков, в воскресенье местами возможен небольшой дождь, температура - +19…+21°.

"В большинстве регионов Русского Севера благодаря антициклону будет солнечно и сухо. В Мурманске +10…+12°. В Архангельске и Сыктывкаре в субботу +14…+16°, в воскресенье +11…+13°. В Вологде +16…+18°", - говорится в прогнозе.

Кратковременные ливни возможны в Черноземье, куда юго-западный ведущий поток принесет теплый воздух из Южной Европы.

На юге страны по-прежнему солнечно и сухо. В Ростове-на-Дону - +33…+35°, в Краснодаре - до +36°, в Сочи и Ялте - около +30°.

Юг Западной Сибири окажется в тыловой части циклона, температура заметно понизится, пройдут кратковременные ливневые дожди. Погоду на юге Дальнего Востока будет определять циклон из Китая - преимущественно облачно, местами пройдут дожди.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "РГ", что на следующей неделе температура в воздуха в Москве повысится до +23…+28°. На юге Центрального округа воздух прогреется до плюс 32 градусов.

Как долго задержится теплая погода в центре европейской территории, синоптики пока не уточняют. Хотя, по словам Людмилы Паршиной, антициклоны в конце лета уже не столь устойчивы, как в начале и в середине. Они могут довольно быстро разрушаться.