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27.08.2021 17:30
Рубрика: Происшествия

В Москве суд арестовал треш-блогера Дмитерко

Текст: Сергей Бабкин

Треш-блогер Евгений Дмитерко, который напал с газовым баллончиком на женщину-инвалида в парке, заключен под стражу. Такое решение в пятницу принял Измайловский районный суд, передает ТАСС.

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Об аресте "ютубера" ходатайствовали следователи. Против Евгения Дмитерко возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, по статье 213 УК РФ. Он будет изолирован от общества по меньшей мере на два месяца.

Ранее блогер на допросе рассказал, что толком не понимает, зачем распылил газ в сторону незнакомой женщины. Известно лишь, что это было необходимо для так называемых треш-роликов, на производстве которых специализируется работодатель Дмитерко, некий Репейник (в "миру" - Игорь Маслов).

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