Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
27.08.2021 11:22
Рубрика: ДТП

В Подмосковье снизилось число ДТП

Текст: Сергей Бабкин

С января по июль 2021 года на дорогах Московской области количество ДТП уменьшилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Ассоциации производителей систем фотовидеофиксации "ОКО".

Фото: iStock
МВД привело данные по ДТП в столице с участием электросамокатов

Эксперты особенно отметили уменьшение аварийности в сумерки и ночью на 21%. Этому способствовала в значительной степени установка освещения на большом количестве участков дорог по инициативе транспортного сектора правительства Московской области.

Несмотря это, отмечается рост тяжести последствий ДТП - за январь-июль 2021 года в авариях погибло на 4,5% больше людей, чем за тот же период в прошлом году.

"Весной в Москве был закрыт проезд для грузовиков по МКАД с расчетом разгрузить город и направить транзитный поток по многополосному ЦКАД, - отметила глава РОО "Союз безопасности дорожного движения" Московской области Светлана Заболоцкая. - Но большегрузы поехали по привычным для них узким бетонкам А-107 и А-108, где во многих местах запрещен обгон. Грузовики едут медленно, в результате создается хвост из машин, которые ждут момента для обгона по встречке и, как следствие, чаще сталкиваются лоб в лоб".