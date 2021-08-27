В Подмосковье снизилось число ДТП

С января по июль 2021 года на дорогах Московской области количество ДТП уменьшилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Ассоциации производителей систем фотовидеофиксации "ОКО".

Эксперты особенно отметили уменьшение аварийности в сумерки и ночью на 21%. Этому способствовала в значительной степени установка освещения на большом количестве участков дорог по инициативе транспортного сектора правительства Московской области.

Несмотря это, отмечается рост тяжести последствий ДТП - за январь-июль 2021 года в авариях погибло на 4,5% больше людей, чем за тот же период в прошлом году.

"Весной в Москве был закрыт проезд для грузовиков по МКАД с расчетом разгрузить город и направить транзитный поток по многополосному ЦКАД, - отметила глава РОО "Союз безопасности дорожного движения" Московской области Светлана Заболоцкая. - Но большегрузы поехали по привычным для них узким бетонкам А-107 и А-108, где во многих местах запрещен обгон. Грузовики едут медленно, в результате создается хвост из машин, которые ждут момента для обгона по встречке и, как следствие, чаще сталкиваются лоб в лоб".