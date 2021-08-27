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27.08.2021 17:23
Рубрика: Власть

В ТиНАО запустили очистные сооружения нового поколения

Текст: Ирина Огилько

В новой Москве на территории поселка Киевский построили очистные сооружения нового поколения. Они не только заменят устаревшую систему отвода стоков из поселка, но еще и смогут уводить стоки из ближайших крупных населенных пунктов, где раньше канализации не было вовсе. В чем особенность системы, рассказали специалисты корреспондентам "РГ".

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Если в пределах старой Москвы расположены три крупных очистных сооружения: Курьяновские, Южно-Бутовские и Люберецкие, то на территории новой Москвы таких "монстров" по очистке стоков нет. Но для небольших поселков есть локальные очистные сооружения. Так, в поселке Киевский стояла старая насосная станция, перекачивающая канализационные стоки в Наро-Фоминскую очистную систему. Но одно дело, когда и тот, и другой населенный пункт были областными, а сейчас это разные субъекты федерации. Да и сама насосная станция, как и другие системы очистных комплексов на территории новой Москвы, работала на оборудовании конца прошлого века. Сейчас эти технологии устарели и не только портили воздух, но и нередко загрязняли окружающую среду.

Как рассказал "РГ" главный технолог управления канализации АО "Мосводоканал" Николай Белов, после присоединения ТиНАО к Москве провели экспертизу, и насосное оборудование в Киевском решено было не модернизировать - дешевле и удобнее построить новое. Строительство очистных сооружений началось в прошлом году, и, несмотря на ковидные ограничения, было закончено в срок. Место было выбрано в середине леса, подальше от жилых построек. На въезде в этот стратегический объект никакого "такого" запаха не чувствуешь, хотя очистка уже работает месяц. Не жалуются и жители прилегающих домов. На территории самого объекта пахнет свежескошенной травой и лесом. Секрет прост - здесь применены все современные технологи, которые существуют в этой сфере коммунального хозяйства.

В частности, самые "пахучие" воды поступают в специально устроенные крытые три резервуара. Здесь идет первая механическая очистка поступающих стоков: на решетках остается мусор, а специальные песколовки собирают осадок. Потом жидкость по трубам поступает в открытые резервуары - аэротенки, где идет ее биологическая очистка с удалением биогенных элементов с помощью активного ила. Этих резервуаров продолговатой формы тоже три. Для лучшей работы активного ила в воду закачивают воздух, так что кажется, что коричневая от ила вода кипит. Затем в специальных тенах-резервуарах - это круглые емкости с медленно движущейся по краям фермой - внизу этой фермы специальные лопасти собирают уже отработавший ил. "И чистая, ничем не пахнущая и бесцветная вода поступает на доочистку в резервуары с дисковыми микрофильтрами, а затем проходит ультрафиолетовое обеззараживание", - уточняет Белов.

Все процессы автоматизированы, но за ними наблюдает диспетчер из специального пункта. "За месяц наладочных работ никаких происшествий не было. Да и отключения энергии объекту не страшны, есть резервный дизельный генератор, он справится до восстановления централизованного электроснабжения", - рассказал "РГ" оператор очистного сооружения Геннадий Гамаюнов.

В ТиНАО очистят затороопасные участки русел рек

После многоступенчатой системы очистки у бывшей сточной воды нет ни цвета, ни запаха. Пить ее, конечно, не нужно, но купаться можно, тем более что очищенная вода поступает в местную речушку под названием Детка. Как отмечают специалисты, после начала работы комплекса вода в реке стала даже внешне чище. Да и полноводность ее увеличилась. В сутки комплекс сбрасывает в реку около 1,5 тысячи кубометров воды, хотя максимальная производительность комплекса рассчитана на 6 тысяч куб. м в сутки. Существенного увеличения ждут в октябре, когда к сооружениям насосы начнут гнать стоки с новых населенных пунктов, например, с железнодорожного узла Бекасово, где ранее вообще никогда не было централизованной канализационной системы. Также останется резерв для будущего многоэтажного строительства.

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, всего на территории ТиНАО уже модернизировали восемь объектов, осталось построить еще четыре. Завершить работу по модернизации системы водоотведения должны до 2025 года. К этому времени все жители новой Москвы о неприятных запахах от стоков просто забудут. Что же до Детки, то местные жители надеются, что, когда комплекс заработает в полную силу, в реке может завестись вполне съедобная рыба. А значит, и рыбалка будет в шаговой доступности.

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