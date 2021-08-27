Экипаж разбившегося под Пермью Су-24 найден живым

Экипаж военного самолета Су-24, который потерпел крушение в Пермском крае, найден живым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился во время перелета на авиаремонтный завод для проведения планового обслуживания. Борт упал в 95 километрах западнее Перми в лесистой местности. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял перелет без боекомплекта. Экипаж успел катапультироваться.

Наземные группы нашли летчиков. Их жизням ничего не угрожает. Как сообщает источник РИА Новости, сейчас их обоих везут в больницу Верещагинского района на осмотр. По предварительным данным, их состояние удовлетворительное.