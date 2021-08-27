Стало известно состояние летчиков разбившегося под Пермью Су-24

У летчиков, которые катапультировались при крушении фронтового бомбардировщика Су-24 в Пермском крае, диагностированы переломы рук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Военный самолет потерпел крушение в 95 километрах западнее Перми. Бомбардировщик выполнял перелет для планового ремонта. Вооружения на борту не было. Самолет рухнул в лесном массиве, экипаж успел катапультироваться.

Для их поисков к месту крушения выдвинулась наземная группа спасателей. Они нашли обоих пилотов живыми. Как сообщил собеседник агентства, после катапультирования летчики самостоятельно добрались до деревни Заполье, где по телефону связались с командованием.

Предварительно, у обоих переломы рук. У одного пилота, предположительно, сломаны обе руки, у второго - одна. Их жизням ничего не угрожает. Сейчас экипаж транспортируют в Пермь.