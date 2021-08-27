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27.08.2021 10:52

Проект парка, разработанный при поддержке СУЭК, победил в конкурсе Минстроя

Проект Городского парка семейного отдыха и развлечений (рабочее название #ВнеГорького), представленный администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа при поддержке АО "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко), стал победителем V Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2021 года. Итоги конкурса объявлены в рамках состоявшихся в Нижнем Новгороде 25-26 августа форумов "Малых городов и исторических поселений" и "Среда для жизни".
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года. Его организаторами выступают Правительство РФ и Министерство строительства РФ. В конкурсе участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Всего в рамках пятого конкурса определены 160 победителей, среди которых распределен призовой фонд общим размером в 10 млрд рублей.

В рамках участия во Всероссийском конкурсе проект Городского парка прошел несколько этапов. В начале марта на сайте администрации города Ленинска-Кузнецкого, а также в муниципальных учреждениях города и на предприятиях компании "СУЭК-Кузбасс" состоялось открытое общественное голосование по выбору территории для участия в конкурсе. На стадии обсуждения активно задействовались местные СМИ, социальные сети. По итогам голосования ленинск-кузнечане отдали предпочтение проекту Городской парк (территория которого граничит с парком им. Горького). В онлайн-формате Урбан-форума состоялась проектная сессия с трансляцией в социальных сетях и видео-хостинге YouTube. В мае на территории будущего парка были организованы молодежные субботники. Параллельно велась детальная проработка проекта архитекторами с конструктивным обсуждением предлагаемых идей инициативными группами.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

В итоге представленный на конкурс дизайн-проект эко-парка включил в себя несколько зон с амфитеатром для проведения культурно-массовых мероприятий, детскими и спортивными площадки, павильонами, беседками, в том числе музыкальной - в честь композитора Андрея Петрова, эвакуированного в город во время блокады Ленинграда. Будет большой сад с разнообразными видами деревьев и кустарников, терраса рядом с озером, дорожки для скандинавской ходьбы, терренкура, а также катания на роликах, велосипедах.

"Конкурс помогает привлечь федеральные гранты на благоустройство самых любимых жителями общественных пространств из тех, что обветшали со временем и нуждаются в новых идеях, а значит, в определенных средствах. А этих денег в местных и областных бюджетах хватает не всегда. Кузбасс уже побеждал в прошлые годы с проектами Салаира и Мысков. И каждая победа дает нам стимул развивать благоустройство территорий, повышая качество жизни людей", - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отметим, что у компании "СУЭК-Кузбасс" уже есть успешная практика поддержки территорий присутствия. Так, в 2020 году во Всероссийском конкурсе благоустройства победил парк "Вокзальный" в Мысках. На его реализацию в 2021 году определен грант в размере 70 миллионов рублей. Еще одним победителем конкурса в той же категории стал старейший город Новосибирской области - Куйбышев. Согласно проекту, преображается центральная городская площадь с сохранением ее архитектурно-исторического наследия.

- Помощь СУЭК сибирским моногородам в подготовке заявок на конкурс Минстроя для малых городов - замечательный пример государственно-частного партнерства, - отмечает заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям АО "СУЭК" Сергей Григорьев. - В результате побед в этом конкурсе уже привлечено почти 600 миллионов рублей для улучшения социальной инфраструктуры городов Мыски, Куйбышева, Бородино, Канска и Назарово. Софинансирование решения актуальных социальных вопросов для малых городов дает потрясающий эффект. Теперь благодаря победе такую возможность значительно улучшить условия жизни своих горожан, создать масштабное "зеленое" место отдыха, получил и шахтерский Ленинск-Кузнецкий.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой АО "СУЭК-Кузбасс"

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