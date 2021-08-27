Суд решил проверить психическое состояние у сироты Киселевой

По решению Центрального районного суда города Омска молодая мать вместе с ребенком на протяжении двух месяцев будет проживать в социальной гостинице. Здесь им выделили отдельную комнату с детской кроваткой и вещами первой необходимости. Однако судебный иск в отношении Киселевой чиновники так и не отозвали.
После публикации в "РГ" они изменили исковые требования и теперь настаивают на ограничении молодой мамы в родительских правах. Центральный районный суд также назначил Людмиле принудительную психиатрическую экспертизу. Чиновники подозревают, что у сироты имеется заболевание, которое будет мешать ей воспитывать дочь. Правда, на основании чего они пришли к таким выводам, пока неизвестно, ведь проблем с психическим здоровьем у Киселевой никогда не было.
Напомним, Люда Киселева на месяц временно оставила новорожденную дочь Мирославу в Доме ребенка - чтобы решить проблемы с жильем. Однако назад ребенка Киселевой не вернули. Вместо того чтобы помочь, чиновники решили лишить ее родительских прав.