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27.08.2021 02:45
Рубрика: Происшествия

Суд решил проверить психическое состояние у сироты Киселевой

Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8546)
В Омске продолжается процесс по резонансному делу сироты Людмилы Киселевой, которая на протяжении нескольких месяцев борется за право воспитывать свою дочь Мирославу.

По решению Центрального районного суда города Омска молодая мать вместе с ребенком на протяжении двух месяцев будет проживать в социальной гостинице. Здесь им выделили отдельную комнату с детской кроваткой и вещами первой необходимости. Однако судебный иск в отношении Киселевой чиновники так и не отозвали.

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После публикации в "РГ" они изменили исковые требования и теперь настаивают на ограничении молодой мамы в родительских правах. Центральный районный суд также назначил Людмиле принудительную психиатрическую экспертизу. Чиновники подозревают, что у сироты имеется заболевание, которое будет мешать ей воспитывать дочь. Правда, на основании чего они пришли к таким выводам, пока неизвестно, ведь проблем с психическим здоровьем у Киселевой никогда не было.

Напомним, Люда Киселева на месяц временно оставила новорожденную дочь Мирославу в Доме ребенка - чтобы решить проблемы с жильем. Однако назад ребенка Киселевой не вернули. Вместо того чтобы помочь, чиновники решили лишить ее родительских прав.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество Семья и дети Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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