В Томске осудили похитителя известного банкира

Стрежевской городской суд Томской области вынес приговор жителю Алтайского края, похитившему главу филилала крупного банка.

Управляющий банковским филиалом в городе Стрежевой пропал 28 августа 2019 года. За помощью в полицию обратилась супруга банкира. Она рассказала, что муж отвел ребенка в детский сад и после этого исчез. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Спустя пять дней банкира нашли живым в соседнем городе. Его освободили из заточения при помощи полиции. Похитителей нашли и задержали.

Как выяснилось, управляющего офисом банка похитили двое знакомых. Они подкараулили его на улице, приставили к голове электрошокер и насильно посадили в автомобиль.

- По дороге в Нижневартовск похитители остановились в лесном массиве и потребовали от мужчины передать им 50 миллионов рублей, - сообщает СК по Томской области. - Когда потерпевший отказался выполнить их требование, они привезли его на территорию заранее арендованного садового участка и удерживали там в бане.

Одного из похитителей суд признал виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В отношении его подельника материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.