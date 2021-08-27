РАН: Признание зверств нацистов под Псковом геноцидом - возвращение к правде

Признание казней мирных жителей фашистами в период оккупации Псковской области в годы Великой Отечественной войны геноцидом стало возвращением к исторической правде. Об этом заявил доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского Института российской истории РАН Борис Ковалев. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Накануне Псковский областной суд признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1944 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино и в разных районах Псковской области. В годы оккупации нацистами в Псковской области были убиты более 75 тысяч мирных граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнано на принудительные работы в Германию более 192 тысяч человек.

"Это возвращение к исторической правде позволит нам более внимательно рассматривать те претензии, которые на протяжении последних десятилетий предъявляют нам те силы, которые пытаются приравнять Советский Союз и нацистскую Германию", - сказал Борис Ковалев.

Историк заметил, что впервые местом "геноцидальной политики нацистских оккупантов и их пособников называют целый регион Российской Федерации".

Справка "РГ"

По данным Генпрокуратуры РФ, в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, а также на базе отдыха "Раздолье" в Пскове найдено массовое захоронение мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны и архивные документы. Здесь фашистами были сформированы карательные батальоны. В 1941-1944 годах они расстреливали мирных граждан и военнопленных Красной Армии.