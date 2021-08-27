Зверства фашистов при оккупации Псковской области признали геноцидом

Псковский областной суд признал преступлением против человечества и геноцидом действия фашистских войск на территории региона в период оккупации в 1941-1944 годах.

Как сообщает пресс-служба судов Псковской области, факт геноцида установлен в интересах потомков мирных жителей, а также военнопленных погибших в регионе. О зверствах фашистов смогли рассказать и сами свидетели - на судебном заседании в начале августа выступили несколько пожилых женщин, они детьми оказались на оккупированной территории и видели своими глазами, как немецкие солдаты пытали и расстреливали людей.

Из релиза суда следует, что в Псковской области нацистскими войсками были преднамеренно уничтожено более 75 тысяч мирных жителей, из них 1,4 тысячи - дети. Также было расстреляно и замучено свыше 377 тысяч советских военнопленных. На принудительные работы в Германию было угнано 192 тысячи человек.

Все эти действия, отмечается в решении суда, были частью плана, который заключался в том, чтобы избавиться от местного населения и колонизировать освободившиеся территории.

Уголовное дело по факту зверств фашистских войск было возбуждено в августе прошлого года после обнаружения массового захоронения в поселке Моглино, где в годы оккупации располагался концлагерь.