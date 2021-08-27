Видео: эпичная авария фуры с виноградом чудом обошлась без жертв

Подобные аварии обычно можно увидеть только в кино, когда главный герой блокбастера уходит от погони или, наоборот, гонится за главзлодеем: мчащийся на полной скорости грузовик внезапно теряет управление, врезается строение на обочине или цепляет отбойник.

А затем - скрежет металла, визг тормозов и взрыв загоревшегося от малейшей искры бензобака. Машина не полежит ремонту, а герой - живой-здоровый, лишь с парой ссадин, да лицо в копоти. Потому что это кино, а в кино всегда есть место чуду.

Почти так всё и произошло на трассе Петербург-Москва в районе Чудово Новгородской области. Фура с виноградом внезапно потеряла управление (похоже, лопнуло колесо), резко вильнула влево и врезалась в отбойник. Машина перевернулась и в лучших традициях голливудского кино тут же вспыхнула. Разумеется, перекрыв практически всю дорогу.

У водителя, судя по видео, не было ни малейшего шанса выжить - столкновение на полной скорости с отбойником, а затем еще и пожар - но, как сообщили очевидцы, он не получил даже царапин. Неспроста, ой неспроста это место на трассе называется Чудово.