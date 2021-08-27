В Крыму назвали главного организатора водной блокады республики

Главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко. В 2014 году он заставил местных предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала. "Материалы, подтверждающие причастность Сенченко к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет", - рассказал РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Тем временем его коллега Сергей Трофимов, возглавляющий комитет по законодательству, заявил, что организаторам водной блокады Крыма не уйти от ответственности. Подобное преступление не имеет срока давности. Доследственная проверка продолжалась четыре месяца.

"Дело очень непростое, сложный состав преступления, до сегодняшнего дня не было еще возбуждения уголовного дела по статье "Экоцид", - подчеркнул парламентарий. И добавил, что после завершения расследования дело рассмотрит суд российской юрисдикции.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по крайне редко применяемой статье Уголовного кодекса - "Экоцид". По данным следствия, в 2014 году злоумышленники перекрыли Северо-Крымский канал, построив дамбу в Херсонской области. Полуостров начал испытывать проблемы с пресной водой. Вопрос решался за счет хранилищ и подземных источников. Сейчас перебоев с водоснабжением Крыма нет, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Справка "РГ"

Экоцид - уничтожение растительного и животного мира, которое может привести к экологической катастрофе.