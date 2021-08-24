СК из-за водной блокады Крыма возбудил уголовное дело об экоциде

Следствие установило, что после вхождения Крыма в состав России неустановленные лица на территории Украины, которые выступали против воссоединения полуострова с РФ, перекрыли Северо-Крымский канал, построив дамбу в Херсонской области, после чего с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась.

Таким образом, они причинили ущерб экономической, социальной и экологической обстановке в Крыму и нарушили положения Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду.

- Отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира, - отметила Петренко.

По ее словам, за последние шесть лет соленость Сиваша увеличилась в три раза, а популяции почти всех рассматриваемых видов животных, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сократились, причем часть из них можно считать исчезнувшими. Водно-болотные угодья международного значения "Центральный Сиваш" и "Восточный Сиваш" теряют свое природоохранное значение.

Официальный представитель СК подчеркнула, что перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения: превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей.

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

Ранее рабочая группа Госсовета Крыма оценила в 1,4 триллиона рублей ущерб республиканскому и местным бюджетам, а также санаторно-курортной и туристической сфере в результате перекрытия Украиной в 2014 году Северо-Крымского канала. При этом руководитель рабочей группы первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс допустил, что в будущем сумму ущерба "по мере детализации собранной с предприятий и из муниципалитетов информации" будет увеличена.