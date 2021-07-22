Ущерб от водной блокады Крыма оценили в 1,4 триллиона рублей

Рабочая группа Госсовета Республики Крым оценила в 1,4 триллиона рублей ущерб республиканскому и местным бюджетам, а также санаторно-курортной и туристической сфере в результате перекрытия Украиной в 2014 году Северо-Крымского канала. Об этом со ссылкой на соответствующие материалы сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве пояснили, что в результате водной блокады ущерб коммунальному хозяйству составил 420 миллиардов рублей, водному - 104,6 миллиарда, сельскому - 277,6, минерально-сырьевой отрасли и лесному хозяйству - 17,34 миллиарда рублей. Ущерб санаторно-курортной и туристической отрасли от действий киевских властей рабочая группа крымского парламента оценила в 586,5 миллиарда.

В ведомстве отметили, что целью перекрытия канала жизнеобеспечения полуострова в мае 2014 года было давление на крымчан и понуждение их отказаться от итогов голосования на референдуме в марте 2014 года. Таким образом, водная блокада фактически стала местью Киева за выражение политической позиции сотен тысяч жителей Крыма.

Также в пресс-службе напомнили, что еще в марте 2016 года управление верховного комиссара ООН по правам человека потребовало от Украины расследовать заявление о нарушениях прав человека во время блокады Крыма.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что наряду с другими претензиями сведения о водной блокаде полуострова включены в первую в историю России межгосударственную жалобу "Россия против Украины", которую подали российские власти в Европейский суд по правам человека.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента и руководитель рабочей группы Госсовета РК по оценке ущерба полуострову от водной блокады Ефим Фикс допустил, что в будущем увеличение нынешней суммы ущерба "по мере детализации собранной с предприятий и из муниципалитетов информации".