В Крыму пообещали осудить организаторов водной блокады

Руководитель рабочей группы Госсовета Крыма, созданной для оценки ущерба полуострову от устроенной Украиной водной блокады, Ефим Фикс пообещал привлечь к уголовной ответственности всех организаторов и инициаторов этого преступления.

По словам Фикса, комиссия парламента уже насчитала ущерб на сумму около 1,47 триллиона рублей, и эта сумма может увеличиться по мере детализации собранной с предприятий и муниципалитетов информации.

Для подсчета ущерба были привлечены эксперты регионального управления Роспотребнадзора и министерства экологии и природных ресурсов РК, а также Российской академии наук.

- Есть предварительная цифра, - заявил "РГ" первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс. - Иск о признании и взыскании ущерба с организаторов блокады будет подан, как только мы обоснуем эту сумму всеми необходимыми документами. В Госсовете рассматривают и вариант обращения в Европейский суд по правам человека из-за геноцида в отношении крымчан посредством водной блокады.

Ранее рабочая группа крымского парламента передала в Следственный комитет России часть материалов, касающихся последствий перекрытия Киевом Северо-Крымского канала. В числе 12 основных фигурантов дела бывшие и нынешние украинские политики, прославившиеся активной русофобской и националистической политикой. В том числе это президент Украины в 2014-2019 годах Петр Порошенко и и.о. замглавы его администрации Андрей Сенченко, а также один из лидеров запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса Мустафа Джемилев.

- Следственные органы сейчас занимаются сбором доказательной базы для предъявления конкретных обвинений организаторам водной блокады, - заверил Ефим Фикс.