СК назначил экспертизы для оценки ущерба от водной блокады Крыма

Следственный комитет РФ назначил экспертизы для уточнения последствий для Крыма перекрытия Северо-Крымского канала в связи с обращением рабочей группы Госсовета РК по анализу ущерба от водной, продовольственной и транспортной блокад, устроенных полуострову Украиной. Об этом "РГ" сообщил глава рабочей группы, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

- Для проведения экспертиз следователи обратились в различные органы власти на территории Крыма, - пояснил он. - Среди прочих это региональное управление Роспотребнадзора и министерство экологии и природных ресурсов республики.

По словам Фикса, уже определены эксперты, в том числе из РАН. Кроме того, парламентарий напомнил, что в Госсовете рассматривают вариант обращения в Европейский суд по правам человека из-за геноцида в отношении крымчан посредством водной блокады.

Ранее рабочая группа крымского парламента передала в Следственный комитет часть материалов, касающихся последствий перекрытия Киевом Северо-Крымского канала. По словам спикера Госсовета республики Владимира Константинова, ответственность за устроенные Киевом Крыму блокады несет не только государство Украина, но и конкретные политические персонажи, которым за свои действия придется отвечать лично. Среди последних, как считают в крымском парламенте, президент Украины в 2014-2019 годах Петр Порошенко и исполняющий обязанности замглавы его администрации Андрей Сенченко, а также один из лидеров запрещенного в РФ "Меджлиса" Мустафа Джемилев.

Сумма ущерба для республики от перекрытия Северо-Крымского канала будет исчисляться триллионами рублей, уверен председатель Госсовета РК.