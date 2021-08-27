СК возбудил дело о гибели людей при пожаре в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в жилом доме в Екатеринбурге при тушении пожара нашли тела двух человек, они были супругами.

Специалисты уже осмотрели место происшествия и назначили экспертизы, чтобы понимать, от чего умерли люди и почему случился пожар. Сейчас следователи и криминалисты допрашивают свидетелей. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.