В Екатеринбурге умерла пенсионерка, которую избила сиделка

В Екатеринбурге скончалась 95-летняя пенсионерка, члены семьи которой ранее пожаловались на сиделку: она, по их словам, избила пожилую беспомощную родственницу до кровоподтеков и ушибов.

После обращения было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ: частную фирму, в штате которой сиделка работала, проверяли на оказание услуг, небезопасных для жизни и здоровья их престарелых клиентов.

У пенсионерки были зафиксированы многочисленные ушибы, гематомы. Сегодня в Следственном комитете Свердловской области подтвердили факт смерти бабушки. "По предварительным сведениям она скончалась от заболевания сердца", - сообщил "РГ" пресс-секретарь ведомства Александр Шульга.

Расследование в настоящее время продолжается.