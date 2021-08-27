Renault и китайские партнеры представили седан Mobilize Limo

В рамках реструктуризации бизнеса компания Renault создала подразделение Mobilize, отвечающее, как нетрудно догадаться, за развитие решений по развитию мобильности и переходу к углеродной нейтральности. Mobilize представило электрический седан Limo, который будет доступен через сервисы каршеринга и встанет на службу таксопарков.

В 2018 году Renault Group и китайская Jiangling Motors Group Co создали совместное предприятие, и Limo - плод совместного сотрудничества сторон. Limo представляет собой четырёхдверный седан D-класса длиной 4.67 метра. Ширина и высота равны 1.83 и 1.47 метра. Размер колёсной базы - 2.75 метра. Объём багажного отделения - 411 литров. Для сравнения, у Kia K5 этот параметр почти на сто литров больше.

В движение Limo приводится электромотором мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 220 Нм. Максимальная скорость Mobilize Limo ограничена на 140 км/ч, разгон до "сотни" занимает 9.6 секунды.

Он питается от батареи с жидкостным охлаждением ёмкостью 60 кВт·ч, которой хватает на 450 км. За 40 минут на быстрых станциях можно подзарядиться на 250 км, что, по подсчётам Mobilize, соответствует среднему суточному пробегу автомобиля, занятого в сфере пассажироперевозок.

Limo оснащён LED-фарами, восемью эйрбегами, цифровой приборной панелью на экране 10,25 дюйма, мультимедиа с тачскрином диагональю 12.3 дюйма, адаптивным круиз-контролем, системами мониторинга за дорожными знаками, слежения за объектами в "мёртвых" зонах, помощи при перестроении, удержания в рамках полосы, предупреждения о столкновении в различных сценариях, системой камер кругового обзора, передним и задним парктрониками, телематическим комплексом, а также системой звукового предупреждения о движении окружающих пешеходов и других участников движения (работает на скорости до 30 км/ч и при переводе трансмиссии в "боевую готовность").

В компании сообщили, что в зависимости от рынка и климатических особенностей Limo может быть оснащён "зимним" пакетом.

Mobilize Limo начнёт появляться в таксопарках и службах каршеринга во второй половине 2022 года. В настоящее время компания прорабатывает финансовую сторону эксплуатации: сроки и тарифы.

Мировая премьера Limo пройдёт в рамках автосалона в Мюнхене 8 сентября 2021 года.