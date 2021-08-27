Рослесинфорг выявил 30 млрд кубометров неучтенных запасов древесины

Фактические запасы древесины в России превышают данные Государственного лесного реестра на 35,7%, рассказал "РГ" глава Рослесинфорга Павел Чащин. По результатам первого цикла государственной инвентаризации лесов, полученным при непосредственном наземном измерении участков, общий запас древесины оценен в 112 млрд кубометров, что превышает данные реестра на 29,5 млрд кубометров.

"Давность обследований лесоустройства на землях лесного фонда составляет от 10 до 60 лет, в большинстве своем они безнадежно устарели, - объяснил Чащин. - С 1 января 2022 года вступит в силу новый закон о лесоустройстве. Он позволит повысить качество лесоустройства при справедливой стоимости, а главное - снизить среднюю давность обследований".

В Рослесинфорге объяснили еще одну причина расхождения данных - особенности проведения лесоустройства обширных территорий, труднодоступных для непосредственного обследования. Для этого используют методы аэровизуального наблюдения, а они позволяют получить не слишком точные данные, из-за чего возможны расхождения в показателях.

"Большинство материалов лесоустройства, действующих на сегодняшний день, сделаны еще в советские времена, - добавил Чащин. - Тогда данные о запасах зачастую занижали". Сокращение плановой расчетной лесосеки позволяло уменьшить объемы фактической заготовки древесины, чтобы с меньшими усилиями выполнять целевые показатели Госплана.

На актуализацию материалов по лесоустройству государство выделяет финансирование, которое должно вовлечь в экономический оборот новые участки, повысить инвестиционную активность бизнеса, создать в отрасли новые рабочие места. На будущий год на эти цели будет направлено 2,5 млрд рублей, в 2023 году - 3,9 млрд рублей, а в 2024 - 4,8 млрд рублей, добавили в Рослесинфорге.