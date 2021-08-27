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27.08.2021 07:52
Рубрика: Экономика

Россия сняла ограничения на авиаперелеты еще в три страны

Текст: Елена Манукиян
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

С 27 августа снимаются все введенные из-за пандемии ограничения на выполнение регулярных рейсов в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Россия отказалась от квотирования перелетов в эти три страны. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Фото: YakobchukOlena / istock
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Однако пока ни одна авиакомпания не сообщила о дополнительном запуске рейсов в эти страны, пишет ТАСС. Так, улететь в Прагу россияне по-прежнему могут из Москвы и Санкт-Петербурга, если у них есть гражданство этого государства или вид на жительство, а также, отправляясь на учебу или лечение.

Всем въезжающим в Корею (а это тоже могут быть лишь пассажиры с видом на жительство) все также необходимо пройти 14-дневный карантин. Полеты в Доминиканскую республику выполняет компания Azur Air, которая запустила чартеры еще в начале августа.

Помимо этого, с 27 августа увеличивается число регулярных рейсов в Египет, на Кипр, а также - в Венгрию, Киргизию, Таджикистан. Так улететь в Египет можно 15 раз в неделю по каждому из маршрутов: Москва - Хургада или Москва - Шарм-эш-Шейх. Более того, авиакомпании планируют запустить рейсы с частотой раз в неделю в эти два египетских города из каждого российского региона, в котором разрешены международные полеты.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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Кроме того, самолеты из Москвы семь раз в неделю будут летать на Кипр - в Ларнаку и Пафос (ранее было только 3 рейса в неделю), из других аэропортов на курорты острова можно будет отправиться 4 раза в неделю.

С 4 до 7 раз в неделю увеличивается число рейсов из Москвы в Венгрию, в нее также можно будет отправиться из Сочи, Казани, подмосковного Жуковского, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары.

И теперь 7 раз в неделю из Москвы можно будет улететь в столицу Таджикистана Душанбе.

С 27 августа возобновлены полеты за границу из международного аэропорта Сургут.

Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в другие страны пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.

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