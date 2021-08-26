Туроператорам разрешили летать в Египет из 41 города РФ

Росавиация разрешила российским туроператорам формировать полетную программу на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада на регулярных рейсах из 41 города РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее российские авиакомпании получили более 200 допусков на регулярные полеты в Египет. В основном речь идет о рейсах из российских регионов на египетские курорты - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Авиакомпании iFly, Red Wings, Azur air также получили допуски на регулярные полеты из Жуковского в Каир.

Напомним, вылеты из регионов на курорты Египта разрешены с 27 августа. Регулярные рейсы на курорты Египта возобновились 9 августа 2021 года. Пока рейсы будет выполнять только авиакомпания "Россия" и египетский перевозчик Egypt Air. Первый рейс египетского перевозчика стартовал в 05.00 из московского аэропорта Домодедово.