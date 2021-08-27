Вчера во французском Лилле начал работу один из крупнейших и старейших международных фестивалей сериалов Series Mania.

На нем покажут, как "РГ" уже писала ранее, российский сериал "Вне себя", шоураннер которого - Александр Дулерайн. От нашей страны на фестивале также представлен сериал "Вампиры средней полосы".

Однако, это было известно и ранее. А сегодня - как подарок ко Дню российского кино - пришла новость: тот же самый "Вне себя" стал первым российским сериалом, попавшим во французский конкурс Festival de la Fiction TV. Также сюрреалистический триллер вошёл в шорт-лист главных европейских проектов нового телесезона в Ла-Рошель. Впервые за 22-летнюю историю этого французского фестиваля телевизионной драмы в его конкурсе будет участвовать российский сериал. "Вне себя" покажут широкой публике и жюри конкурса во французском Ла-Рошель на неделе с 14 по 19 сентября.

Поясним, что каждый год Ла-Рошель становится главной площадкой в преддверии старта нового телесезона в европейских странах. Оргкомитет фестиваля отбирает порядка 60 лучших драм из Франции и стран Европы, снятых в формате телефильмов, полуторачасовых, часовых и получасовых эпизодов. Проекты, которые ещё никто не видел, показывают на экране кинозала La Coursive, а по прошествии пяти дней фестивальной программы жюри выбирает сильнейшие работы нового европейского сезона в 16 номинациях. "Вне себя" будет претендовать на победу в восьми из них.

По сюжету сериала, гениальному финансисту поставили странный диагноз: у него провалы в памяти, и он постоянно окружен "фантомами", среди которых убитая жена и её застрелившийся любовник-следователь. Чтобы вылечиться и получить опеку над своим пятилетним сыном, герой начинает расследование смерти жены и пытается восстановить своё прошлое. Тут главного героя ждут сюрпризы...

Главные роли в сериале "Вне себя" сыграли Евгений Стычкин, Елена Лядова и Евгений Цыганов. В основу сюжета лёг сценарий Андрея Золотарёва - автора, знакомого зрителям по таким картинам, как "Спутник" и "Лёд". Продюсеры 1-2-3 Production Валерий Федорович и Евгений Никишов пригласили Александра Дулерайна стать режиссёром пилотной серии и в дальнейшем курировать проект, режиссёром которого стал молодой постановщик Клим Козинский. Среди продюсеров сериала и Александр Кессель. Премьера "Вне себя" на канале ТНТ запланирована на осень 2021 года.

Прямая речь

Валерий Федорович, продюсер:

"Когда нам впервые принесли сценарий "Вне себя", мы были удивлены, потому что такого за всю историю работы на ТВ нам ещё не попадалось. Это супероригинальная идея и, как мы уже видим, универсальная история, понятная любому зрителю, где бы он ни жил и на каком бы языке ни говорил. "Вне себя" уже стал частью двух крупнейших европейских телесмотров - фестиваля Series Mania и теперь Festival de la Fiction в Ла-Рошель".

Александр Дулерайн, шоураннер сериала "Вне себя":

"Вне себя" - одна из главных премьер этой осени на ТНТ, и нас радует, что пилот выбран в конкурс фестиваля в Ла-Рошель, где показывают лучшие европейские драмы. По-моему, у нас отличный сценарий с абсолютно непредсказуемым поворотом в финале - и, говоря отличный, я имею в виду не только, что он мне очень нравится, но и что он отличается от практически всего, что я видел, - необычным сочетанием комедии и триллера. И нам объективно повезло с актерским составом - у нас фантастический кастинг, и артисты помогли нам найти правильную интонацию рассказа".