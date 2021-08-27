Рубль ускорил рост на фоне заявлений главы ФРС США

Курс рубля резко ускорил рост на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Кроме того, доллар опускался до 73,75 рубля, евро - до 86,93 рубля.

К 17:54 мск валюты продолжали незначительно дешеветь. Доллар находился на уровне 73,61 рубля (-0,27%), а евро торговался на уровне 86,85 рубля.

Напомним, что на этой неделе рубль, как и прочие рисковые и ресурсозависимые валюты, укреплялся после того, как Государственный комитет по здравоохранению Китая заявил, что в воскресенье впервые с конца июля не было зарегистрировано ни одного заражения коронавирусом внутри страны, а все инфицированные прибыли из-за рубежа.