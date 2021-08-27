Самые дешевые ноутбуки на российском рынке стоят в 10 раз меньше Apple

Самые дешевые ноутбуки на российском рынке от компании Digma в среднем стоят в 10 раз дешевле Apple. Об этом говорится в исследовании сервиса сравнения цен и товаров Price.ru (входит в холдинг S8 Capital).

По данным аналитиков, самыми популярными моделями среди ноутубков являются Asus, Apple, HP, Acer и Lenovo.

Ноутбуки от производителя Asus в 2021 г. в среднем стоят 60383 руб., что на 19% больше, чем в прошлом году. А вот цены на Apple ненамного, но снизились. В 2021 г. ноутбуки Apple в среднем стоят 129487 руб., это на 2% меньше, чем в 2020 г. Больше всего потеряла в цене, на 14%, техника MSI. Теперь ноутбуки от этого производителя в среднем стоят 94114 руб. Самые дешевые портативные компьютеры на рынке - от компании Digma, в среднем они стоят 12879 руб., за год техника этой марки подешевела на 13%, говорится в материалах.

Кроме того, вырос спрос на планшеты. Самыми популярными марками в этом году являются Apple, Samsung, Huawei и Lenovo. Чуть больше россияне интересуются персональными компьютерами, рост - на 5% по сравнению с прошлым годом. Самые популярные бренды - HP, Lenovo, Asus. Также растет спрос на видеокарты, стабилизаторы напряжения и жесткие диски, это говорит о том, что россияне продолжают майнить криптовалюту. Так, спрос на видеокарты в этом году вырос на 167%, на стабилизаторы напряжения - на 43%, на жесткие диски - на 17%.