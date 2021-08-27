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27.08.2021 19:12
Рубрика: Административное право

Сенатор: Меры за шумную езду могут включить в новый КоАП

Текст: Дмитрий Гончарук
Меры ответственности за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей могут быть включены в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил принять столичный закон о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами и мотоциклистами. Минимальный штраф может составить пять тысяч рублей. По словам сенатора, инициатива Собянина вполне понятна и закономерна, но проблема актуальна и для других крупных городов.

Фото: istockphoto.com
Собянин предложил изменить наказание для преднамеренно нарушающих тишину автомобилистов

"Любители ездить без глушителя или сотрясать всё вокруг себя громкой музыкой из мощных музыкальных колонок, установленных в автомобиле, выражают подобным поведением полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой, как в ночное, так и в дневное время. Поэтому подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться", - сказала Рукавишникова РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, уровень шума не должен превышать 55 децибел с 7:00 до 23:00 и 45 децибел с 23:00 до 7:00. На шум от транспорта, в том числе автомобилей, следует жаловаться в управление Роспотребнадзора.