Международный
военно-технический
форум армия-2021
Рубрика: Власть
Проект: Форум Армия 2021
27.08.2021 13:21
Текст: Иван Петров

Шойгу назвал столицы Европы, где размещены центры антироссийской пропаганды

Выстроить эффективную защиту от исходящей из-за рубежа антироссийской пропаганды призвал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Такое заявление военачальник сделал на конференции "Армия и общество. Психологическая оборона" в рамках проходящего международного военно-технического форума "Армия-2021". По его словам, в настоящее время "против нас постепенно, шаг за шагом, ведется глубокая работа".

"Прежде всего это попытки вмешательства во внутренние дела страны - от Калининграда до Камчатки. Возникают важные вопросы: должна быть идеология или нет? Почему нужны замполиты в войсках? Для чего за рубежом созданы центры пропаганды?" - отметил глава российского военного ведомства.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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По данным Минобороны, враждебные центры антироссийской пропаганды создаются в приграничных с Россией странах. Они находятся, по словам Сергея Шойгу, в Риге, Таллине, Варшаве и Хельсинки.

"Нам необходимо выстроить систему защиты против этого. Ведь мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов. Мы не должны позволить кому-то разрушать эту среду. Следует сохранить и приумножить ее. В этом я убежден точно, и мы это делаем все вместе", - подчеркнул глава Минобороны России.

Отмечается, что в ходе конференции ее участники прочитали доклады и обменялись мнениями об угрозах России в информационной сфере, а также предложили меры противодействия им.

В начале августа Сергей Шойгу уже сообщал о работе в Европе антироссийских центров пропаганды. "В Риге создан центр стратегии пропаганды, аналогичные центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране. Эти центры, в частности, распространяют многие слухи, от этих структур исходят не самые лучшие ароматы", - рассказывал министр.

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