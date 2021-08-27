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27.08.2021 18:35
Рубрика: Власть

Слуцкий: Власти Германии должны отреагировать на плакаты с Калининградом

Текст: Дмитрий Гончарук

Предвыборные плакаты с изображением Калининграда в составе Германии должны получить оперативную и жесткую реакцию со стороны официального Берлина, убежден председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости
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"Размещение предвыборных плакатов, копирующих листовки 72-летней давности с Калининградской областью в составе ФРГ, должно обязательно получить оперативную и жесткую реакцию германских правоохранительных органов и избирательных комиссий. Берлин никогда не выдвигал Москве подобных территориальных претензий за весь период послевоенной истории, и любые шутки здесь опасны", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По словам депутата, ему хотелось бы верить, что речь идет не о сознательной провокации или политическом хулиганстве, а о технической ошибке.

"Территориальная целостность России не должна подвергаться сомнению. И неважно, идет ли речь о Крыме, Курилах или о Калининграде. Здесь никаких дискуссий, а тем более предвыборных спекуляций быть не может", - отметил политик.

Накануне выборов в городе Тетеров (земля Мекленбург-Передняя Померания) неизвестные расклеили на столбах множество баннеров с копиями агитплакатов 1949 года. На них изображена карта Германии в довоенных границах, с включенной в ее состав Калининградской областью и частью современной Польши. На плакатах содержался призыв голосовать за Христианско-демократический союз (ХДС), и Христианско-социальный союз (ХСС). Однако их местные отделения заявили о непричастности к появлению плакатов.

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