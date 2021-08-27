Новейший российский танк Т-14 "Армата" получит искусственный интеллект. Он уже проходит модернизацию.

Как сообщил генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021", кроме искусственного интеллекта, который внедряют в рамках модернизации, бронемашина получит и некоторые другие разработки. Об этом пишет РИА Новости.

Гендиректор Александр Потапов отметил, что "Армата" - это танк нового поколения, и он отличается от всех мировых образцов. В перспективе машина станет базовой, развитие которой будет продолжаться не один десяток лет.

"РГ" писала о том, что на "Армии-2021" показали доработанный вариант танка Т-14 "Армата". Он получил новые усиленные опорные катки, аналогичные тем, что имеются у бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16, которая проходит испытания на полигоне в Кубинке.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Создан на базе тяжелой унифицированной платформы "Армата". Полностью российская разработка. В ее конструкции впервые применили оригинальную компоновку. Танк оснащен необитаемой башней.