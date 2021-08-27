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Тома Круза обокрали на съемках фильма "Миссия невыполнима 7"

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    27.08.2021, 15:30
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На съемках седьмой части шпионской саги "Миссия невыполнима" в Великобритании практически из-под носа у исполнителя главной роли Тома Круза угнали автомобиль BMW X7, в котором находились багаж и все вещи артиста.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет таблоид The Sun, преступление было совершено с присущим адреналиновым боевикам дерзостью и быстротой - нa вcё пpo вcё у злодеев ушло всего несколько минут.

С помощью GPS-трекинга полицейские быстро вычислили местонахождение машины, но недостаточно для того, чтобы поймать похитителей - на момент прибытия стражей порядка злоумышленники успели скрыться, прихватив с собой все содержимое багажника и салона.

Круз оценил сумму ущерба в 100000 фунтов стерлингов (примерно 10,1 млн рублей).

Фото: instagram.com/lomakin_dmitriy
В центре Москвы избит актер Дмитрий Ломакин

По информации издания, инцидент привел Круза в бешенство - автомобиль был угнан в Бирмингеме с ближайшей к отелю неохраняемой парковки, в то время как телохранителю актера рекомендовали оставить машину под камеры видеонаблюдения на стоянке, оборудованной поднимающимися механизмами, в 8 минутах ходьбы от места пребывания голливудской знаменитости.

Ранее сообщалось, что в похожую неприятную ситуацию - правда, с куда меньшим ущербом - попала Наталья Бочкарева, звезда сериала "Счастливы вместе".

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