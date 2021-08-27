В результате взрывов на складе боеприпасов в Казахстане погибли 12 человек

Число погибших при взрывах на военном складе, расположенном в Жамбылской области Казахстана, возросло до 12 человек. По последним данным республиканского МЧС, работающим над ликвидацией чрезвычайного происшествия бригадам спасателей удалось обнаружить тела еще трех погибших.

"По уточнённым данным на месте взрыва в Жамбылской области найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личность сотрудников устанавливается", - говорится в оперативного штаба МЧС Казахстана.

Напомним, в четверг, 26 августа, около 19.00 в воинской части загорелся склад, после чего произошло несколько взрывов. Как сообщало ранее МЧС, радиус разлета осколков составил до 2 километров. На складе, по данным ведомства, хранилось более 500 тонн тротила. По предварительной информации, ранения получили более 50 человек. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в местный госпиталь.