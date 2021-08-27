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27.08.2021 08:00
Рубрика: Видео

Видео: обе укатившиеся на ходу шины попали точно в цель

Текст: Вадим Давыденко

Вероятность того, что отцепившаяся на ходу от чужого грузовика покрышка врежется именно в ваш автомобиль, невелика, уж сразу с двумя укатившимися колесами риск встречи настолько мал, что страховщики подобные случаи рассматривают не чаще, чем ДТП с участием севшей на трассу летающей тарелки.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Тем не менее, такие казусы происходят и, как можно понять по этому видео, могут привести к серьезным повреждениям для автомобиля.

Владелец пикапа где-то в Китае уселся за руль и собирался уже выезжать на дорогу, пропустив едущий навстречу грузовик. И вдруг тот теряет на ходу сразу две тяжелых - по 40-50 кг каждая - покрышки. Первая покатилась ровно по обочине и ударила пикап нашего героя по правой передней фаре - хрясть и вдребезги! Вторая, наехав на какую-то кочку, подпрыгнула, и после высокого прыжка опустилась точнехонько на крышу злосчастного пикапа, как раз над головой водителя.

Перепуганный мужчина в панике выскочил из салона, решив, видимо, что над ним пошел дождь из покрышек, аккумуляторов и прочих дефицитных автозапчастей, но на этом его неприятности. к счастью, закончились. Чем завершилась эта история, смог ли водитель истребовать компенсацию убытков с владельца грузовика - неизвестно. Как и то, насколько далеко этот грузовик смог уехать без двух колес.

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