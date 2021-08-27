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27.08.2021 22:33
Рубрика: Общество

ВОЗ: Около10% населения мира могут быть провакцинированы в сентябре

Текст: Юлия Акиньшина

Поставленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цель охвата вакцинацией от коронавируса к концу сентября не менее 10% населения всех стран мира является вполне достижимой, и в продвижении к ней достигнут прогресс. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

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"Мы добиваемся прогресса. Уже 140 стран вакцинировали не менее 10% своего населения", - цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Гебрейесус напомнил о том, что "глобальная цель состоит в оказании поддержки каждой стране в вакцинации по меньшей мере 10% ее населения к концу сентября, не менее 40% к концу года и 70% населения планеты к середине будущего года". Он назвал "неприемлемым" тот факт, что "во многих частях мира" уровень вакцинации от коронавируса составляет менее 2%

Ранее Гебрейесус заявил, что польза бустерных доз от коронавируса и их безопасность пока окончательно не подтверждены. Кроме того, в нынешней ситуации, сложившейся в мире, применение бустерных прививок является "морально неправильным".

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса

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