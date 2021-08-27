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27.08.2021 14:37
Рубрика: Общество

Школьникам почти на час сократили ЕГЭ по истории и обществознанию

Текст: Мария Агранович
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ на 2022 год.

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В них - достаточно много нового. В частности, сокращено время написания ЕГЭ по истории и обществознанию. Вместо 235 минут в 2022 году ребята будут работать над заданиями 180 минут.

Кроме того, во всех учебных предметах, кроме информатики, произошли изменения структуры материалов, добавились новые задания, в частности, появились новые модели заданий на применение предметных знаний.

Общество Образование ЕГЭ в России

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