Всех российских учителей обеспечат планшетами к 2023 году

Всех учителей российских школ планируется обеспечить электронными планшетами в 2023 году. Об этом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил во время форума "Время образования".

"Мы согласовали с Минпросвещения включение в программу цифровой экономики отдельных задач, связанных с тем, что в 2023 году каждый учитель получит планшет, который будет его доступом в мир современных цифровых возможностей", - цитирует ТАСС Шадаева.

Планируется, что в планшете будет электронный журнал, план проведения урока и все необходимое для работы учителя.

Кроме того, по словам главы Минцифры, к концу 2024 года во всех школах и во всех учебных классах РФ будет Wi-Fi

Министр также добавил, что в стандарте цифровой школы предусмотрено, что на всех входах и выходах в здании школы должны быть установлены видеокамеры.