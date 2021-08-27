Захарова: Террористы пытаются осложнить обстановку в Афганистане

Москва решительно осуждает вчерашнюю атаку на аэропорт Кабула. "Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.

"Совершенные на фоне эвакуации иностранного военного контингента из Афганистана атаки являются попыткой террористов осложнить и без того непростую обстановку в этой стране. Призываем к скорейшей нормализации напряженной ситуации вокруг кабульского аэропорта", - отметили в МИД России.

На Смоленской площади также выразили надежду на скорейшее восстановление мира и безопасности в Афганистане.