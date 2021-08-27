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27.08.2021 21:32
Рубрика: Власть

Захарова: Террористы пытаются осложнить обстановку в Афганистане

Текст: Алексей Чуриков
Теракты в Кабуле являются попыткой осложнить ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, текст которого опубликован на сайте ведомства.

Москва решительно осуждает вчерашнюю атаку на аэропорт Кабула. "Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.

Фото: Getty Images
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"Совершенные на фоне эвакуации иностранного военного контингента из Афганистана атаки являются попыткой террористов осложнить и без того непростую обстановку в этой стране. Призываем к скорейшей нормализации напряженной ситуации вокруг кабульского аэропорта", - отметили в МИД России.

На Смоленской площади также выразили надежду на скорейшее восстановление мира и безопасности в Афганистане.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Ситуация в Афганистане

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