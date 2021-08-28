Больше половины работающих родителей 1 сентября не посетят школы

Более половины опрошенных родителей (53%) не будут брать выходной или отпрашиваться с работы, чтобы посетить школьную линейку 1 сентября. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

В этом году прийти на школьную линейку планируют 47% опрошенных, в прошлом году их доля составила 48%, в допандемийном 2019-м их было 53%.

Взять отгул или день в счет отпуска планируют 25% респондентов, еще 22% отпросятся с работы на полдня. При этом мамы стремятся сопровождать ребенка в первый день учебы чаще отцов.

Ранее стало известно, что от школьников не будут требовать прививки для очного обучения в школах. Кроме того, вакцинация учителей также является добровольной.