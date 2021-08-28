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28.08.2021 13:54
Рубрика: Общество

Кравцов: От школьников не будут требовать прививки 1 сентября

Текст: Мария Агранович

В ходе Общероссийского родительского собрания, которое проводит в субботу министр просвещения Сергей Кравцов, был задан вопрос о прививках школьникам: "Правда ли, что учеников не будут пускать 1 сентября в школу без прививки?"

Кравцов: Поднятие флага в школе не должно стать формальностью

- Это неправда, - опроверг информацию министр. - У нас нет вакцины для детей, и не может быть никаких требований в части недопуска детей в школы без прививки. Что касается вакцинации учителей, то, знаю, многие сами добровольно прививаются.

Для сохранения своего здоровья желательно сделать прививку, отметил Кравцов. - Это существенно снизит риск заболеть.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Прививки и вакцинация

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