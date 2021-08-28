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28.08.2021 14:31
Рубрика: Экономика

Эксперт: Штраф для Booking может привести к снижению цен на отели в РФ

Текст: Юлия Акиньшина

Штраф для Booking.com, который на компанию наложила ФАС России, может в результате привести к снижению цен на гостиничные услуги в стране. Об этом рассказал РИА Новости директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС при НИУ ВШЭ Алексей Иванов.

Фото: iStock
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Это, по мнению эксперта, произойдет именно за счет уменьшения дохода от монополистической деятельности компании.

При этом Иванов указал, что Россия не является пионером в подобных решениях: похожие запреты против Booking.com регуляторами устанавливались в Германии.

На днях ФАС России наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды), которая управляет Booking.com, оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Ведомство установило, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

Экономика Туризм Правительство ФАС

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