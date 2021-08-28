Фото: Мартин Фримен c бородой и в костюме на съемках "Черной пантеры 2"

Папарацци запечатлели британского актера Мартина Фримена на съемках фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" в Атланте, США.

RAGAAAAAA MARTIN FREEMAN SUL SET DI BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

😭😭😭😭 pic.twitter.com/9RPsi1MJnn — mårti ⎊ ceo of paul rudd || drew starkey stan acc (@IR0NLANG) August 26, 2021

На артисте привычный для его персонажа Эверетта Росса строгий костюм и совсем нетипичная для всегда гладко выбритого Фримена седая борода.

Ранее со съемок сиквела "Черной пантеры" была госпитализирована Летиша Райт.

Премьера кинокомикса Marvel про вымышленную африканскую страну состоится летом следующего года.