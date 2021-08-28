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Фото: Мартин Фримен c бородой и в костюме на съемках "Черной пантеры 2"

Новости
    28.08.2021, 14:49
Текст:   Богдан Бобров

Папарацци запечатлели британского актера Мартина Фримена на съемках фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" в Атланте, США.

На артисте привычный для его персонажа Эверетта Росса строгий костюм и совсем нетипичная для всегда гладко выбритого Фримена седая борода.

Ранее со съемок сиквела "Черной пантеры" была госпитализирована Летиша Райт.

Премьера кинокомикса Marvel про вымышленную африканскую страну состоится летом следующего года.

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