Ипполитовка отмечает 100-летие революцией в музыкальном образовании

В этом году Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова отмечает свой столетний юбилей, перенесенный на год из-за пандемии. Причем свой праздник ипполитовцы отмечают не только концертами и акциями. Институт выступил инициатором создания экспериментальной цифровой платформы музыкального образования. Накануне нового учебного года ректор института Валерий Ворона рассказал "РГ" об особенностях подготовки музыкально-педагогических кадров, о новых цифровых проектах института и планах международного сотрудничества.

В Москве есть консерватория, Гнесинка, другие высшие музыкальные заведения. В чем уникальность Института Ипполитова-Иванова?

Валерий Ворона: Да, Россия - один из мировых лидеров в области академического музыкального искусства и образования уже на протяжении 150 лет, и она является главным генератором процессов, происходящих в мировой музыкальной культуре. Ипполитовка сыграла в этом весьма существенную роль. Открытие Московской и Петербургской консерваторий стало настоящей культурной революцией в свое время: впервые в России музыканты получили профессиональный статус, и уже через 10-20 лет пошли великие имена. Наши предшественники давно поняли, что культура (музыкальная особенно) создает насыщенную интеллектуальную среду, без которой невозможны ни великие открытия, ни прогресс в целом. Поэтому традиционное российское образование было именно гуманитарным. Сам Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов, которому в этом году исполняется 160 лет, - ярчайшее явление в русской культуре. Он стоит у истоков реформы в академическом музыкальном образовании: он хотел создать новую экспериментальную музыкально-образовательную площадку. И сегодня, спустя сто лет, мы считаем нашей задачей внедрение инновационных технологий в учебный процесс, внедрение передовых методик при сохранении лучших традиций отечественной музыкальной педагогики.

Фото: Пресс-служба ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова

В образовании определяющим является вопрос кадров. В чем особенность подготовки педагогов в Ипполитовке?

Валерий Ворона: Сегодня у нас недооценивают профессию педагога-музыканта. При этом воспитание профессионального музыканта занимает примерно 20 лет. И все это - интенсивная работа педагога. Но у нас футбольный тренер получает миллионы, а педагог, который обогащает мир выдающимися музыкантами, копеечную зарплату. Но ведь не может получиться выдающегося исполнителя без выдающегося педагога. Наш институт среди всех федеральных музыкальных вузов имеет статус "музыкально-педагогического", и мы хотим усилить его педагогическую составляющую, в том числе - с помощью инновационных технологий.

В чем суть новой музыкальной цифровой платформы, над которой работает институт?

Валерий Ворона: Цель этого проекта - вывести музыкальное образование на новый уровень, объединить центр и регионы, создать единую профессиональную онлайн среду. Создание онлайн-института позволит разработать технологию сохранения опыта ведущих музыкантов и педагогов в виде цифрового контента (мастер-классов, обучающих курсов, концертов, методик), на который будут ориентироваться и будущие поколения. Одним из инициаторов этого проекта был всемирно известный скрипач и дирижер, наш выпускник и почетный профессор Максим Венгеров. Уникальность нашей платформы в ее технических параметрах: это новый уровень качества звука и его синхронизации с видеоизображением. Это - базовое условие для цифровой трансформации музыкального образования: отсутствие этих параметров не позволяет адекватно оценить уровень играющего. С такой проблемой мы столкнулись при проведении экзаменационной сессии во время пандемии. Новая платформа дает новые возможности, включая совместное дистанционное исполнение. Мы провели консультации с крупными специалистами, программистами, производственниками и убедились, что в России есть необходимые ресурсы для создания оборудования, которое в перспективе может появиться во всех наших учебных заведениях, а также клубах и музеях.

На каком этапе разработки находится сегодня цифровая платформа?

Валерий Ворона: Мы уже протестировали оборудование. К этой платформе проявляется большой интерес во всем мире. Такие технологии уже начинают применяться и будут постоянно модифицироваться. У России пока есть возможности войти в число лидеров цифровизации музыкального (и не только) образования, но учитывая взрывную динамику развития этой сферы, необходимо оперативно реагировать на вызовы времени. Сейчас идет полемика о преимуществах и недостатках цифровизации образования. Но вопрос в другом. Уже всем понятно, что этот процесс не остановить. Определиться надо в следующем: либо мы вкладываемся в это направление, сохраняем конкурентные преимущества России, утверждаем ее статус великой музыкальной державы и получаем соответствующие дивиденды, либо становимся за спиной новых лидеров, в позицию догоняющих, и будем постоянно тратиться на зарубежные лицензионные продукты. Для нас важно и создание системной конкурсной модели для молодых талантливых педагогов - своего рода, лифта для их карьерного роста. Цифровой институт - это практическое соединение новых возможностей онлайн обучения и традиций офлайн образования. Например, удаленные регионы сейчас страдают от нехватки специалистов высокого класса. Из городов, где есть оркестры, театры, молодые музыканты едут учиться в Москву, в Санкт-Петербург и потом не возвращаются. Новая система может помочь воспитывать специалистов на местах, в чем сейчас особенно нуждаются строящиеся в Севастополе, Калининграде, Кемерово и Владивостоке музыкальные кластеры.

Фото: Пресс-служба ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова

Но по сути это дистанционное образование.

Валерий Ворона: Дистанционное с учетом оффлайн, когда ученики или педагоги приезжают на установочные сессии, занимаются лично (когда нужно поправить руки, аппарат), затем контроль онлайн - таким образом в перспективе можно получить столичный диплом, не выезжая из провинции.

По каким специальностям планируется обучение?

Валерий Ворона: По всему кругу образовательных стандартов плюс направления дополнительного образования. С хором, конечно, сложнее, но эта платформа позволяет музицировать вместе на расстоянии. Максим Венгеров нам уже демонстрировал, как действует платформа: он играл сложнейшую сонату Штрауса в онлайн-режиме с пианистом, который находился за тысячу километров. На экране они смотрелись вместе как на одной сцене, при этом был идеальный баланс и высокое качество звучания.

Несколько лет назад Институт Ипполитова-Иванова делал совместный проект со студентами ГИТИСа. Планируете ли Вы дальнейшее межвузовское сотрудничество?

Валерий Ворона: Да, у нас было несколько значимых совместных мероприятий с ГИТИСом: к 200-летию Даргомыжского мы поставили с курсом Дмитрия Бертмана оперу Даргомыжского "Каменный гость" и оперу Мусоргского - Ипполитова-Иванова "Женитьба" (Мусоргский написал первый акт, а Ипполитов-Иванов сделал оркестровку и написал еще три акта). Конечно, такая форма позволяет решать серьезные задачи - именно в соединении с творческими вузами.

Вы руководите фестивалем в Италии. Приглашаете ли вы студентов и выпускников Института?

Валерий Ворона: Да, конечно. А наш Молодежный камерный оркестр, который имеет международную известность объездил много стран, является базовым коллективом фестиваля "Очи черные" в Италии. Мы также проводим фестивали молодых музыкантов России и других стран: России и Кореи, России и Японии, России и Франции, создали совместный российско-датский молодежный симфонический оркестр, который выступал и в Москве, и в лучших залах Дании. Это было перед пандемией в 2019 году. Надеюсь, что человечество справится с этой бедой и мы возобновим наши проекты.

А каковы концертные планы Ипполитовки в юбилейный год?

Валерий Ворона: В Большом зале "Зарядья" 22 ноября состоится гала-концерт звезд мирового исполнительского искусства в честь 100-лети института и V церемония вручения международной премии в области музыкальной педагогики им. Ипполитова-Иванова. Запланирован телемост с Максимом Венгеровым и презентация возможностей новой онлайн-платформы. Среди юбилейных проектов - мировая премьера оперы "Ася" Ипполитова-Иванова по повести Тургенева (в Большом зале московской консерватории 21 февраля 2022 года) под руководством Юрия Симонова. Всех приглашаем.

Фото: Пресс-служба ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова

Справка "РГ"

Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова (ГМПИ) - одно из ведущих музыкальных учебных заведений страны. В 1919 году в Москве открылась народная музыкальная школа № 4 для детей и взрослых, а в1923 году ей было присвоено имя М. М. Ипполитова-Иванова, композитора, дирижера, крупного общественного деятеля, первого вы¬борного ректора Московской консерватории, который активно помогал становлению и развитию нового учебного заведения Москвы, участвовал в его жизни и, как показывают архивные материалы, временно исполнял должность директора Ипполитовки. Учебное заведение прошло большой путь от школы для детей и взрослых до вуза, созданного в 1995 году на базе старейшего в стране музыкального училища имени М.М. Ипполитова-Иванова. В разные годы здесь преподавали крупнейшие музыканты, среди которых Р. Баршай, С. Безродный, В. Берлинский, В. Дулова, Н. Шаховская, М. Пекарский, М. Федотов и др. Ипполитовская школа дала немало известных имен: пианистов А. Бахчиева и М. Воскресенского, оперных и камерных певцов Г. Кареву, Р. Лисициана, исполнителей народных песен Л. Зыкину, Т. Петрову, Е. Шаврину, Н. Кадышеву, эстрадных певцов А. Пугачеву, М. Шуфутинского, Ж. Агузарову, А. Малинина.

Сегодня ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова - это учебный комплекс, в состав которого входят музыкальный колледж, подготовительное отделение, вуз, аспирантура, факультет повышения квалификации. С 2004 года Ипполитовку возглавляет Валерий Ворона - солист Московской филармонии, президент фонда "Русское исполнительское искусство", художественный руководитель и главный дирижер Московского молодежного камерного оркестра, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор.