Тонировка автомобиля. В ГИБДД все объяснили

В ГИБДД рассказали о том, какой должна быть светопропускаемость лобового и боковых стекол автомобиля. Согласно ГОСТ 33997-2016, она должна составлять не менее 70%, но при этом задние стекла могут быть затонированы и сильнее.

"Запрещается зеркальная и цветная тонировка. На лобовом стекле допускается использование сверху узкой полосы, шириной не более 140 мм.

Инспекторы для проверки светопропускания стекол используют специальное оборудование, которое сертифицировано и полностью соответствует ГОСТу. Новый ГОСТ не указывает, какая погода и температура окружающей среды должна быть при замере. И это логично, поскольку автомобиль должен быть безопасен при любой погоде", - отметили в Госавтоинспекции.

Там также напомнили, что при выявлении нарушения, связанного с излишней тонировкой, грозит административное наказание в соответствии с частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ в виде штрафа в сумме 500 рублей.

Напомним, тонировка значительно снижает видимость человеку. Если она отсутствует, водитель способен рассмотреть пешехода на дороге на расстоянии как минимум 100 метров. Затемнённые же автостекла снижают видимость сразу до 35-70 метров.

Если водитель не озаботиться тем, чтобы снять незаконную тонировку со стекол своего авто и повторно попадется инспектору, то суд может наложить на нарушителя или штраф в размере 1000 рублей, или наказать его 15 сутками ареста за невыполнение требований сотрудника ГИБДД. Тем не менее, если автомобилист при первой остановке готов устранить нарушение на месте, то он может избежать даже первого штрафа в 500 рублей.

Добавим, что снять можно только специальную тонирующую пленку, а при тонировке с напылением придется заменять сами стекла.