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28 августа 2021 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 26 августа 2021 № 136 "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) часть 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.5. Перевозка граждан воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае, за исключение случая, предусмотренного частью 2.51 настоящего приложения, осуществляется при наличии у граждан одного из следующих документов:

1) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией) о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо сертификата профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

2) отрицательного результата лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученного не ранее, чем за 72 часа до даты вылета в электронном виде или на бумажном носителе. При этом лабораторные исследования (тестирование) на COVID-19 граждан, указанных в части 31 постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П "Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края", осуществляются за счет средств краевого бюджета;

3) медицинского документа о перенесенном гражданином заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном им заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, действующего в течении 6 месяцев с даты выздоровления гражданина, в электронном виде или на бумажном носителе.";

2) дополнить частью 2.51 следующего содержания:

"2.5.1 При введении на территориях муниципальных образований в Камчатском крае режима чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), передвижение граждан воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении осуществляется при наличии у граждан отрицательного результата лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученного не ранее, чем за 72 часа до даты вылета в электронном виде или на бумажном носителе. При этом лабораторные исследования (тестирование) на COVID-19 граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности, на территориях соответствующих муниципальных образований, осуществляются за счет средств краевого бюджета.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов



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