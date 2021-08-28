Кардиологи рассказали, сколько кофе в день полезно для сердца

Регулярное употребление 0,5-3 чашек кофе в день снижает риск развития инсульта и появления серьезных проблем с сердцем. Речь о людях, не страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Европейского общества кардиологов, ссылающиеся на исследование с участием более 468 тысяч человек.

"Исследования показали, что употребление кофе в умеренных количествах может защитить взрослых от диабета второго типа, болезни Паркинсона, заболеваний печени, рака простаты, болезни Альцгеймера", - передает CNN.

Кроме того, можно говорить, что употребление одной или нескольких чашек кофе в день связано со снижением риска развития сердечной недостаточности, отметили кардиологи, ссылаясь также на результаты более ранних работ.

"Кофе может быть частью здорового рациона питания, если его пить без добавления сахара и молочных продуктов с высоким содержанием жира, вроде сливок", - отметили специалисты.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, кардиолог Заурбек Шугушев отметил, что кофе действительно связано со сниженным риском развития осложнений со стороны сердца и сосудов. Однако употребление напитка провоцирует небольшое увеличение давления, предупредил доктор.