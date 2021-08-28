Кардиологи рассказали, сколько кофе в день полезно для сердца

Новости

Володин назвал важные законы сентября 10:43
В Кузбассе возбудили дела после осквернения воинского мемориала 10:28
Собянин: В последние месяцы в Москве возбуждено 800 уголовных дел в отношении мигрантов 10:25
В Казахстане объявили день траура по погибшим при взрывах боеприпасов 10:21
Названы самые популярные российские фильмы 10:19
Умер режиссер культовых фильмов про монстров Сомпоте Сандс 10:00
Ремонт московских дорог в рамках подготовки к зиме выполнен на 70% 09:50
68-летнего актера Рона Джереми обвинили в десятках изнасилований 09:47
На Украине узнали об ультиматуме Меркель Зеленскому 09:39
Эксперт рассказала, как часто россияне посещают врача 09:39
Умерла певица Элли Касим 09:34
В Китае отреагировали на доклад разведки США о происхождении COVID-19 08:55
Ректоры вузов обсудили, как изменится высшее образование в будущем 08:30
Пушков рассказал о "сюрпризах" плакатов с Калининградом в Германии 08:20
Половина заемщиков сомневаются, что смогут погасить кредит 08:10
Роналду не сможет взять в "Манчестер Юнайтед" седьмой номер 08:03
Эксперт перечислила льготы, положенные пенсионерам старше 70 лет 07:50
Яремчук завоевал десятое золото для сборной РФ на Паралимпиаде 07:40
Риски быстрого перехода на "зеленую" энергетику до конца не оценены 07:10
Роспотребнадзор: Предпосылок для вытеснения "дельты" другими штаммами нет 06:23
США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане 05:44
Онколог предупредил об опасном изменении цвета губ 05:00
На следующей неделе температура воздуха понизится до 5-10 градусов 04:48
WP: Талибы попросили США оставить дипломатов в Афганистане 04:30
Эпидемиолог рассказал о влиянии вакцинации на постковидный синдром 03:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
28.08.2021 10:27
Рубрика: Общество

Кардиологи рассказали, сколько кофе в день полезно для сердца

Текст: Оксана Грибанова

Регулярное употребление 0,5-3 чашек кофе в день снижает риск развития инсульта и появления серьезных проблем с сердцем. Речь о людях, не страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Европейского общества кардиологов, ссылающиеся на исследование с участием более 468 тысяч человек.

Фото: iStock
Профессор рассказал, как он худеет с помощью утреннего кофе

"Исследования показали, что употребление кофе в умеренных количествах может защитить взрослых от диабета второго типа, болезни Паркинсона, заболеваний печени, рака простаты, болезни Альцгеймера", - передает CNN.

Кроме того, можно говорить, что употребление одной или нескольких чашек кофе в день связано со снижением риска развития сердечной недостаточности, отметили кардиологи, ссылаясь также на результаты более ранних работ.

"Кофе может быть частью здорового рациона питания, если его пить без добавления сахара и молочных продуктов с высоким содержанием жира, вроде сливок", - отметили специалисты.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, кардиолог Заурбек Шугушев отметил, что кофе действительно связано со сниженным риском развития осложнений со стороны сердца и сосудов. Однако употребление напитка провоцирует небольшое увеличение давления, предупредил доктор.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане
Пушков рассказал о "сюрпризах" плакатов с Калининградом в Германии
Собянин: В последние месяцы в Москве возбуждено 800 уголовных дел в отношении мигрантов
Яремчук завоевал десятое золото для сборной РФ на Паралимпиаде
В Китае отреагировали на доклад разведки США о происхождении COVID-19
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты