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28.08.2021 10:25
Рубрика: Культура

Московская филармония открывает свой юбилейный, сотый сезон

Текст: Светлана Николаева
Московская филармония открывает свой юбилейный, 100-й сезон. Первым концертом юбилейного сезона станет 2 сентября выступление легендарного французского Ensemble intercontemporain. Этот коллектив был создан почти полвека назад дирижером и композитором Пьером Булезом, гуру европейского послевоенного авангарда, ушедшим пять лет назад. Сегодня музыканты выступают под руководством дирижера и композитора Маттиаса Пинчера, который прилетит с коллективом в Москву и будет не только дирижировать, но и комментировать сочинения, звучащие в программе. Кульминацией вечера станет российская премьера Répons Пьера Булеза, визитной карточки коллектива.
Фото: Пресс-служба ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова Фото: Пресс-служба ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова
Фото: Пресс-служба ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова

Когда Ensemble intercontemporain (EIC) создавался в 1976 году, он был первым в мире ансамблем современной музыки с постоянным составом. Его солистами многие годы были пианист Пьер-Лоран Эмар и виолончелист Жан-Гиен Керас. За почти полвека ансамбль исполнил более полутора тысяч сочинений, созданных за последние 120 лет. В репертуаре коллектива встречаются и сочинения Моцарта. В прошлом году EIC уже выступил в Москве на VII Международном фестивале актуальной музыки "Другое пространство". Но тогда, на фоне второй волны пандемии концерт состоялся в условиях серьезных ограничений: зал Чайковского был заполнен лишь на 25%, а из солистов ансамбля в Москву смогли прилететь лишь восемь. На открытии юбилейного сезона Московской филармонии ансамбль выступит в полном составе.

Фото: kinopoisk.ru
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Программа концерта выстроена так, чтобы московская публика могла услышать музыкантов EIC и сольно, и в трио, и в октете, и в полном составе. В первом и последнем номерах программы с живыми инструментами будет звучать электроника, за которую отвечают специалисты из IRCAM (Институт исследования и координации акустики и музыки) - постоянного партнера ансамбля.

Вечер откроет пьеса Art of Metal II для металлического контрабасового кларнета и электроники Яна Робена. Вторым номером идет Octandre Вареза - единственная партитура в программе, исполнявшаяся в России. Завершится первое отделение сочинением самого Пинчера - автора нескольких опер, вокальных циклов, инструментальных концертов, оркестровых и камерных произведений. Прозвучит трио Beyond II (bridge over troubled water) для флейты, альта и арфы, созданное по заказу Даниэля Баренбойма и Эмманюэля Паю.

Фото: Пресс-служба ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова

Во втором отделение впервые в России будет исполняться Répons Булеза. В свое время в этом сочинении использовались новейшие достижения техники: электроника впервые была глубоко интегрирована в музыкальную ткань сочинения, формируя вместе живыми музыкальными инструментами уникальное акустическое пространство.

Фото: Арсенал — территория современного искусства/ vk.com
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По сообщению Московской филармонии, исполнение Répons всегда требует серьезнейшей технической подготовки, и в зале Чайковского она займет почти неделю: в партере будет выстроен специальный подиум для ансамбля, часть зрителей разместится на сцене, а солисты - в самых неожиданных точках зала.

К слову, Répons называют музыкальным "автопортретом" Булеза, и в этом году сочинение отмечает свое 40-летие со дня премьеры.

Фото: Пресс-служба ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова

Между тем,

Московская филармония отметит свое 100-летие 29 января 2022 года. В этот день юбилейные концерты пройдут в Большом зале консерватории и Концертном зале Чайковского. 

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