На Ближнем Востоке в сентябре пройдет музыкальный фестиваль

Международный музыкальный фестиваль InClassica, который проходит по традиции на Мальте, в этом году перенесли в Дубай (ОАЭ). C 28 августа по 26 сентября в ультрасовременном театре Dubai Opera и крупнейшем на Ближнем Востоке многофункциональном комплексе Coca-Cola Arena состоится десятая InClassica. В афише - 37 солистов, 7 оркестров и 12 дирижеров из разных стран.

Несмотря на перенесенные сроки (фестиваль должен был состояться в мае на Мальте) и сохраняющуюся сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, в программе принимают участие рекордное количество всемирно известных музыкантов. Среди них: Максим Венгеров, Даниил Лозакович, Рудольф Бухбиндер, Денис Мацуев, Кит Армстронг, Дэниэл Хоуп, Гил Шахам, Анна Тифу, Андрей Гугнин, Александр Князев и другие. Среди приглашенных оркестров - Российский национальный оркестр под руководством М. В. Плетнева и Калининградский симфонический оркестр (дирижер - Михаил Кирхгофф). В фестивале примут участие дирижеры Дмитрий Яблонский, Александр Сладковский, Майкл Френсис, Сергей Смбатян, Мариус Стравинский и другие.

Фото: Предоставлено фестивалем InClassica

Как обычно, в рамках фестиваля будут звучать сочинения композитора Алексея Шора, резидента фестиваля, Мальтийской академии филармонического оркестра и Государственного симфонического оркестра Армении. 25 сентября в концерте под названием Fantastical Violin Dreams скрипач Даниэль Лозакович (Швеция) и РНО под управлением Михаила Плетнева исполнят Концерт для скрипки с оркестром Шора.

На своем новом сайте InClassica позиционирует себя как самую большую в мире "Музыкальную обсерваторию". Как поясняет президент Европейского фонда поддержки культуры Константин Ишханов:

- Все знают, что обсерватории используются для наблюдения за различными явлениями на Земле и в космическом пространстве. Так и наша "Музыкальная обсерватория" готова изучать и принимать у себя самых ярких звезд современности - музыкантов всемирного масштаба.

Константин Ишханов. Фото: Предоставлено фестивалем InClassica

Обсерватория InClassica дает музыкантам возможность совершенствоваться. Так, в этом году с 4 по 23 сентября в Дубае пройдет Ближневосточная академия классической музыки: исполнитель любого возраста сможет принять участие в мастер-классах и повысить свою профессиональную планку под руководством Рудольфа Бухбиндера, Дмитрия Алексеева, Бориса Кушнира, Павла Гилилова, Максима Венгерова, Александра Рамма, Максима Рубцова и других. На целый месяц Дубай превратится в настоящую музыкальную столицу мира: концерты будут идти каждый день, причем не только вечером. В дневное время публика сможет посещать выступления участников Ближневосточной академии классической музыки, которые проходят совместно с симфоническими оркестрами и известными солистами. Кроме того, в программе фестиваля состоится заключительный этап серии пианистических конкурсов, которые проходили в разных странах при поддержке Европейского фонда поддержки культуры в течение двух лет. Призовой фонд Classic Piano составит 300 000 евро. Конечно, пандемия нарушила наши планы. Но мы постарались все преодолеть и проводим этот фестиваль масштабно и интересно. И для нас сегодня большое счастье, что все наши события состоятся в залах, где сотни и тысячи зрителей смогут собраться в роскошном антураже современных концертных комплексов Дубая.

Фото: Предоставлено фестивалем InClassica

Кстати

Лучшие студенты Академии в рамках фестиваля получат возможность выступить вместе с известными музыкантами в концертном зале Jumeirah Zabeel Saray на острове Пальма Джумейра. А перенесенные из-за пандемии на 2021 год важные музыкальные юбилеи - 250-летие Людвига ван Бетховена и 180-летие Антонина Дворжака, будут отражены в специальных программах.