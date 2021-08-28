Названы автомобили с самым недорогим техобслуживанием

Расходы на техобслуживание автомобилей эконом-класса могут различаться в разы. Эксперты составили рейтинг моделей с самой низкой стоимостью совокупных ТО за 5 лет.

Анализируй ТО!

При покупке бюджетной машины стоит обращать внимание не только на ценник в автосалоне, но учитывать также расход топлива, транспортный налог и регулярное техническое обслуживание у официального дилера.

Именно ТО является одной из самых затратных статей, ведь чтобы не потерять гарантию, приезжать в сервис для его прохождения производители предписывают автовладельцам минимум раз в год, а при больших пробегах это придется делать еще чаще. Аналитики Autospot.ru выяснили, какие модели менее затратны с этой точки зрения.

По мнению директора по маркетингу ГК "АвтоСпецЦентр" Алексея Ермилова, стоимость техобслуживания - один из весомых факторов при выборе автомобиля. Согласно опросам, 30% респондентов обязательно учитывают этот показатель при покупке машины. При расчете расходов на эксплуатацию автомобиля стоимость ТО занимает второе место по объему затрат после покупки топлива, поэтому при выборе авто игнорировать этот фактор нельзя.

"Цена техобслуживания зависит от состава работ, класса и конструкционных особенностей автомобиля. На итоговую сумму влияют цена запчастей и материалов, а также стоимость работ по их замене, проверке и диагностике машины. При этом цена ТО для аналогичных моделей может значительно различаться из-за установленного на авто дополнительного оборудования. Например, при наличии защиты картера необходимо потратить дополнительное время на ее снятие перед тем, как заменить масло в двигателе. Также в ходе обслуживания может быть выявлена необходимость ремонта автомобиля, что также повлияет на итоговую стоимость ТО", - констатирует эксперт.

В свою очередь, технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов добавляет, что дилеры также могут увеличить стоимость сервисных услуг, так как это вторая по величине статья дохода автосалонов после продажи машин. Например, цены на прохождение ТО для одного и того же автомобиля даже у соседствующих дилеров может разниться на 10-15%.

Пробег в цене

Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС

Как говорится в исследовании Autospot.ru, за последнее время средний срок владения новым автомобилем в России увеличился с 3 до 5 лет, поэтому аналитики решили посчитать расходы владельца на прохождение ТО именно за пятилетний срок.

При этом, согласно данным агентства "Автостат", среднегодовой пробег авто в стране составляет 17,5 тыс. км. То есть за 5 лет автомобиль "наматывает" почти 90 тыс. км, приезжая на ТО за это время 5-9 раз, в зависимости от заявленного производителем регламентного межсервисного пробега. Для чистоты исследования все модели брались по возможности с сопоставимыми двигателями, коробками и приводами.

По словам директора по сервису "Авилон Volkswagen" Константина Епанешникова, стоимость содержания автомобиля может варьироваться в зависимости от характера эксплуатации и пройденного пробега: например, у одного владельца пробег за 5 лет не превысит 50 тыс. км, а у другого этот показатель будет в 3 раза больше - в таком случае, безусловно, количество пройденных ТО будет отличаться, соответственно и стоимость владения будет выше. К тому же при прохождении теохобслуживания есть обязательные работы и те, которые носят рекомендательный характер, в зависимости от этого показатель стоимости тоже может меняться.

"Если автовладелец хочет примерно оценить стоимость владения рассматриваемой модели, рекомендуется более глубоко анализировать ситуацию и обратиться к сервисам, которые вычисляют данные показатели, причем лучше получать информацию как минимум из трех разных источников: сейчас разработано много качественных порталов, где можно посмотреть сравнительные данные очень большого количества автомобильных марок, на них стоимость владения будет максимально приближена к реальности", - советует эксперт.

Иномарки обходятся дешевле

Согласно данным Autospot.ru, среди легковых автомобилей самым экономичным, благодаря невысокой стоимости ТО и большому межсервисному пробегу, оказался Peugeot 408 - за пять лет его техобслуживание обойдется в 45180 рублей. По этому показателю французский седан сопоставим с Lada Granta и Kia Rio - другими двумя лидерами рейтинга (45900 и 46950 рублей соответственно). Стоит также отметить, что обслуживание отечественной Lada Vesta (56600 рублей) обходится дороже, чем Kia Rio и Hyundai Solaris (54100 рублей).

"Для многих отечественных моделей стоимость импортных комплектующих значительно превышает цену тех же запчастей, требуемых для иномарок. Например, амортизаторные стойки для Lada Vesta обойдутся в 4500 рублей (аналог) или 6000 рублей (оригинал), для Kia Rio/Hyundai Solaris та же деталь будет стоить от 2300 рублей", - говорит Максим Рязанов.

Кроме того, при расчете цены техобслуживания важно учитывать, что входит в работу, ведь для схожих моделей рекомендации производителя могут быть разными, добавляет Алексей Ермилов. Например, при сравнении стоимости обслуживания Lada Vesta и конкурирующих с ней Kia Rio и Hyundai Solaris, расходы на ТО за 5 лет для отечественного авто будут больше. Это связано с необходимостью замены комплекта привода ГРМ, который рекомендуется обновлять каждые 90 тыс. км пробега. У корейских автомобилей используется привод ГРМ цепного типа - он дольше служит, что позволяет снизить расходы на обслуживание.

Самыми же дорогими в обслуживании стали бюджетные соплатформенные модели Volkswagen Polo (68 560 рублей) и Skoda Rapid (85 225 рублей). Примечательно, что в топ-10 не попали популярные модели Renault - Logan и Sandero. Оказалось, что их обслуживание обходится дороже, чем у машин немецкого концерна Volkswagen AG: шесть ТО обойдутся владельцам этих "французов" в общей сложности в 85880 рублей. Это к тому же на 20 с лишним тысяч больше, чем у Chevrolet Cobalt и Nexia (60190 и 64200 рублей соответственно).

Незатратные кроссоверы

Фото: iStock

Обслуживать кроссовер или внедорожник, разумеется, заметно дороже, и психологическую отметку в 50 тыс. рублей стоимости совокупных ТО за 5 лет владения не смогли перешагнуть только две отечественные модели - УАЗ "Патриот" и Lada Niva Legend. Техосмотры первого при этом обойдутся владельцам суммарно всего в 28285 рублей, а вот Lada Niva Legend - уже в 46100 рублей. Бронзовый призер - Lada Niva Travel, на техническое обслуживание которого за 5 лет потребуется 54000 рублей.

В "бюджетную" ТО-пятерку также вошли корейские кроссоверы Hyundai Creta (58945 рублей) и Kia Seltos (65320 рублей). Стоит при этом отметить, что затраты на их обслуживание оказались меньше, чем у китайских Chery Tiggo 4 и Haval H5 (66220 и 72520 рублей соответственно).

Как поясняет Максим Рязанов, разница в стоимости ТО для двух "одноклассников" - УАЗ "Патриот" и Lada Niva Legend - существует потому, что АвтоВАЗ рекомендует владельцем своих моделей проходить ТО каждые 10 тыс. км пробега или каждый год (в зависимости от того, что наступит раньше). При этом регламент техосмотра разнится исходя из года выпуска автомобиля. Первое ТО для УАЗ "Патриот" проводится после 15 тыс. км пробега и состоит всего из двух позиций - замена масла и масляного фильтра, смазка замков капота, петель и ограничителей дверей, в то время как перечень работ первого техосмотра Lada Niva Legend насчитывает около 15 пунктов.

"В случае сравнения стоимости обслуживания Chery Tiggo 4 и Haval H5 с более дорогими Hyundai Creta и Kia Seltos стоит отметить оснащенность китайских кроссоверов дополнительным оборудованием и сложной электроникой. Также есть различия в ходовых характеристиках, что сказывается на цене ТО", - констатирует Алексей Ермилов.

А вот самыми дорогими снова оказались представители Renault: Duster и Kaptur (79300 и 79810 рублей соответственно). У Renault Arkana, который не смог попасть в Топ-10, сумма шести его ТО и вовсе перевалила за 80 тыс. рублей. При этом техобслуживание Nissan Terrano обходится дешевле донорского Renault Duster - 79300 рублей.

По словам Алексея Ермилова, список работ для этих двух автомобилей на ТО немного отличается. Например, для Duster есть необходимость замены топливного фильтра в сборе с насосом в баке на пробеге 120 тыс. км, а для Terrano такой рекомендации нет. Кроме того, на четвертом ТО у Renault нужно проводить диагностику задних тормозных барабанов, а японский производитель рекомендует это делать только на 75 тыс. км пробега.

Нужно иметь в виду и разницу в стоимости запчастей Nissan Terrano и Renault Duster, добавляет Максим Рязанов. Например, кузовные детали у "японца" на порядок дешевле, чем у "француза": бамперы в два раза, зеркала - в 2,5 раза, задняя дверь - на 790 рублей.

Дешево не отделаешься

Стоит также отметить сервисную политику в отношении кроссоверов Suzuki, Skoda и Geely - траты на их обслуживание за 5 лет, согласно исследованию Autospot.ru, превышают 100 тыс. рублей. К примеру, шесть ТО Suzuki Vitara обойдутся его владельцу в 103540 рублей, обладателю Skoda Karoq придется заплатить мастерам сервиса 104800 рублей за те же шесть визитов, а Geely Emgrand X7 с межсервисным пробегом 10 тыс. км потребует на свое обслуживание 110570 рублей.

Как рассказал Максим Рязанов, согласно регламенту, владельцы Geely Emgrand X7 должны приезжать на сервис к официальному дилеру каждые 10 тыс. км, при этом самое масштабное и дорогое ТО для Geely предстоит на 120 тыс. км. После такого пробега придется заменить цепь привода ГРМ. У большинства моделей Skoda перечень работ на первом и втором техосмотре практически идентичный: замена салонного фильтра, моторного масла, масляного фильтра и сливной пробки масляного поддона, диагностика авто, наносится лак для защиты клемм и добавляется присадка для бензина. Однако стоимость первого и второго ТО отличается - 12885 и 22342 рубля за счет добавления во вторую процедуру замены свечей зажигания и обработки синтетической адгезионной смазкой.

"У Suzuki Vitara имеется ряд проблем основных узлов, таких как раздаточная коробка и оба моста, редуктор переднего моста и привод, что часто приводит к внеплановым дорогим ремонтам, особенно, с учетом оригинальных японских запчастей", - говорит эксперт.

В свою очередь, Константин Епанешников отмечает, что импортеры, как правило, стараются не допускать, чтобы стоимость владения выпускаемого автомобиля по сравнению с "одноклассниками" отличалась более чем на 5-10%, поэтому сильных отличий в цене быть не должно. А стоимость владения регулируется стоимостью запасных частей, нормо-часа, обязательными и необязательными работами. Если автомобиль дешевле прямых конкурентов, то, вероятнее всего, у них может быть дороже обслуживание.