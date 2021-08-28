Пентагон заявил о ликвидации двух террористов в Афганистане

В результате американского авиаудара в Афганистане были уничтожены два полевых командира ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство").

Еще одна цель получила ранения, потерь среди гражданского населения нет, информировал генерал-майор армии США Уильям Тэйлор.

Ранее в Пентагоне сообщали об уничтожении "планировщика ДАИШ" в провинции Нангархар на востоке Афганистана. По данным телеканала Euronews, американские военные провели спецоперацию и при помощи беспилотника уничтожили представителя ДАИШ, который занимался организацией терактов в Кабуле 26 августа.

"Думаю, президент ясно дал понять, что не хочет, чтобы они больше жили на земле", - комментировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В результате атаки террористов на аэропорт и гостиницу в Кабуле погибли 13 американских военнослужащих и более 170 афганцев.