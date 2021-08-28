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28.08.2021 19:11
Рубрика: В мире

Пентагон заявил о ликвидации двух террористов в Афганистане

Текст: Александр Саможнев

В результате американского авиаудара в Афганистане были уничтожены два полевых командира ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство").

Фото: MOD/ AFP
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Еще одна цель получила ранения, потерь среди гражданского населения нет, информировал генерал-майор армии США Уильям Тэйлор.

Ранее в Пентагоне сообщали об уничтожении "планировщика ДАИШ" в провинции Нангархар на востоке Афганистана. По данным телеканала Euronews, американские военные провели спецоперацию и при помощи беспилотника уничтожили представителя ДАИШ, который занимался организацией терактов в Кабуле 26 августа.

"Думаю, президент ясно дал понять, что не хочет, чтобы они больше жили на земле", - комментировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В результате атаки террористов на аэропорт и гостиницу в Кабуле погибли 13 американских военнослужащих и более 170 афганцев.

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