Почему многие водители стали ездить без ближнего света фар

На российских дорогах можно встретить автомобили, которые следуют в дневное время с одними лишь включенными габаритными огнями или "противотуманками", то есть без ближнего света фар. Разберемся, нарушают ли водители таких транспортных средств правила.

На самом деле гадать не имеет смысла. Куда проще обратиться к Правилам дорожного движения в их современной редакции.

Согласно пункту 19.5 этого документа, "в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах и на всех трассах (в том числе и в черте города) с целью обозначения автомобилей должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни (ДХО). В то же время, согласно пункту 19.4 вместо "ближнего" допустимо использовать "противотуманки", правда, только если последние предусмотрены конструкцией транспортного средства. Таким образом, водители, которые включают в светлое время суток одни лишь противотуманные фары, также следуют букве закона.

Однако разберемся во всех тонкостях вопроса. Существенно, что закон допускает включать ДХО вместо или вместе с фарами. Причем такое послабление относительно светодиодных "ресничек" было сделано относительно недавно - в конце 2010 года. Однако есть важные исключения, или, скажем так, частные случаи. К примеру, нужно не забывать добавлять к ДХО и/или "противотуманкам" ближний свет при проезде тоннелей.

Случается, что после выезда с таких темных участков машины лишь с одними лишь включенными ДХО или "противотуманками" встречает экипаж ДПС. Отсюда, - жесткое правило: въехал в тоннель - включи ближний. Ну или будь уверен, что это сделает за тебя автоматика. Также ближний необходимо включать, если автомобиль оказывается в обстановке недостаточной видимости.

Речь, к примеру, о тумане, смоге, пыли, сильном дожде и т.д. Отметим и еще одну тонкость - ограничиваться одними лишь ходовыми огнями запрещено с наступлением темноты, и момент стремительного перехода "день в ночь" нужно тщательно отслеживать. Иными словами, солнце начинает садиться, чтобы не нарваться на штраф и обеспечить должную безопасность, поспешите включить ближний или дальний (если в населенном пункте или на участке трассы нет освещения).

А что же с габаритными огнями, которыми оснащалась львиная доля автомобилей еще десять лет назад? Только лишь "габариты" при движении по трасс - вне закона. Нарушение карается штрафом 500 рублей, который выписывается инспекторами по статье 12.20 КоАП РФ. И тому есть понятное объяснение. Как известно, яркость "габаритов" значительно ниже, чем у дневных ходовых огней. Светодиодную иллюминацию точно увидят и соседи по потоку, и пешеходы в отличие от света тусклых "габаритов".

Когда же можно и нужно включать "габариты"? Они должны гореть при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, равно как во всех ситуациях недостаточной видимости. Кроме того, они должны работать на буксирующих механических транспортных средствах в добавление к "аварийке" в темное время суток, а также в тоннелях.

Однако почему бы не заменить габаритные огни, которые массово устанавливались на старых автомобилях, на современные ДХО и, как говорится, горя не знать? Или почему нельзя, скажем, дополнить штатную светотехнику автомобиля еще советских времен новомодными китайскими светодиодными "ресничками"?

Такое "подшаманивание" в теории возможно, если оно соответствует ГОСТу, который оговаривает в частности углы для направления потока излучения и интенсивность свечения. Однако добиться точного соответствия при установке нештатных ДХО где-нибудь в гараже у дяди Коли крайне проблематично, а потому такой тюнинг скорее всего вызовет вопросы у представителей ГИБДД, которые наверняка потребуют у водителя документы, подтверждающие факт внесения корректных технических изменений.

Конечно, можно провести модернизацию качественно, для чего потребуется обратиться в специализированную мастерскую, но затем нужно будет еще и зарегистрировать привнесенные технические изменения. В противном случае при встрече с контролирующими органами придется уплатить штраф в 500 рублей, причем сотрудники ГИБДД будут вправе потребовать еще и устранения изменений, внесенных в конструкцию.

И, наконец, разберемся также, насколько на самом деле оправдано требование закона о включении в дневное время фар, противотуманок или ДХО. На самом деле такое требование совершенно логично и появилось неслучайно. Дело в том, что в целом ряде ситуаций автомобили, кузова которых сливаются с цветом асфальта или листвы, становятся трудноразличимы на дороге. В таких ситуациях фары, ДХО или "противотуманки" приходят на выручку.